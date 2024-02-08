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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 10:28 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:28
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Aramalarda, 8 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram kokain, hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda, aralarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hükümlü bir kişinin de yer aldığı 4 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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