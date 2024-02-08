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        Samsun'da tekneyle usulsüz avlanan balıkçılara para cezası kesildi

        Samsun'da tekneyle usulsüz avlanan balıkçılara para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:36 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:36
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        Samsun'da tekneyle usulsüz avlanan balıkçılara para cezası kesildi
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        Samsun'da tekneyle usulsüz avlanan balıkçılara para cezası uygulandı.

        Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri denizde devriye ve denetleme yaptı.

        Denetlemelerde, Tekkeköy ilçesi Yeşilyurt Geçici Deniz Hudut Kapısı iskelesi yanında bir teknenin plakası ve ismini gazete kağıdıyla kapatarak avlandığı tespit edilen balıkçıya 26 bin 242 lira ceza verildi.

        Ayrıca 19 Mayıs ilçesinde 3 mil açıkta, balıkçı gemilerini izleme sistemini açmadan avlanan teknedeki balıkçıya da 26 bin 242 lira para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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