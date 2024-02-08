Samsun'da FETÖ üyesi eski öğretmen yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde FETÖ üyeliğinden hüküm giydiği için aranan eski öğretmen yakalandı.
Samsun'un Canik ilçesinde FETÖ üyeliğinden hüküm giydiği için aranan eski öğretmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen kadın öğretmen Ş.N.Ç'nin yakalanması amacıyla çalışma yapıldı.
Karşıyaka Mahallesi'nde yakalanan Ş.N.Ç, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.
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