Samsun'da FETÖ üyesi eski öğretmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen kadın öğretmen Ş.N.Ç'nin yakalanması amacıyla çalışma yapıldı.

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