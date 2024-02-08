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        Samsun'da FETÖ üyesi eski öğretmen yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde FETÖ üyeliğinden hüküm giydiği için aranan eski öğretmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 09:55 Güncelleme: 08.02.2024 - 09:55
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        Samsun'da FETÖ üyesi eski öğretmen yakalandı
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        Samsun'un Canik ilçesinde FETÖ üyeliğinden hüküm giydiği için aranan eski öğretmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen kadın öğretmen Ş.N.Ç'nin yakalanması amacıyla çalışma yapıldı.

        Karşıyaka Mahallesi'nde yakalanan Ş.N.Ç, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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