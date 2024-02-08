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        Samsun'da kadın cinayetinin zanlısı tutuklandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadını silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:14 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:14
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        Samsun'da kadın cinayetinin zanlısı tutuklandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadını silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

        Muradiye T'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Murat Demir'in (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Cumhuriyet savcılığına çıkarılan Demir, buradaki sorgusu sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Atakum ilçesinde 6 Şubat'ta ikamet ettiği apartmanda Murat Demir'in silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Muradiye T. (30), kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde hayatını kaybetmiş, olayın ardından kaçan zanlı 7 Şubat'ta yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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