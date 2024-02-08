Samsun'da kadın cinayetinin zanlısı tutuklandı

Atakum ilçesinde 6 Şubat'ta ikamet ettiği apartmanda Murat Demir'in silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Muradiye T. (30), kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde hayatını kaybetmiş, olayın ardından kaçan zanlı 7 Şubat'ta yakalanmıştı.

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