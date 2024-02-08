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        Görme engelli genci alıkoyup, ailesinden cep telefonu, altın küpe ve 1600 dolar aldı; yakalandı

        SAMSUN'un Canik ilçesinde Irak uyruklu A.R.A.A.J. (25), vatandaşı yüzde 80 görme engelli M.T.M.M.'yi (20) alıkoyup, ailesinden fidye istedi. Ailenin evdeki cep telefonu, altın küpe ve 1600 doları vermesi üzerine kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 18:28 Güncelleme: 08.02.2024 - 18:30
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        Görme engelli genci alıkoyup, ailesinden cep telefonu, altın küpe ve 1600 dolar aldı; yakalandı
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        SAMSUN'un Canik ilçesinde Irak uyruklu A.R.A.A.J. (25), vatandaşı yüzde 80 görme engelli M.T.M.M.'yi (20) alıkoyup, ailesinden fidye istedi. Ailenin evdeki cep telefonu, altın küpe ve 1600 doları vermesi üzerine kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı. 

        Olay, Canik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu A.R.A.A.J., yüzde 80 görme engelli Irak uyruklu M.T.M.M.'yi alıkoyup ailesinden para istedi. Aile, evdeki cep telefonu, altın küpe ve 1600 doları verince şüpheli, kaçtı.

        İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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