Görme engelli genci alıkoyup, ailesinden cep telefonu, altın küpe ve 1600 dolar aldı; yakalandı

Olay, Canik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu A.R.A.A.J., yüzde 80 görme engelli Irak uyruklu M.T.M.M.'yi alıkoyup ailesinden para istedi. Aile, evdeki cep telefonu, altın küpe ve 1600 doları verince şüpheli, kaçtı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde Irak uyruklu A.R.A.A.J. (25), vatandaşı yüzde 80 görme engelli M.T.M.M.'yi (20) alıkoyup, ailesinden fidye istedi. Ailenin evdeki cep telefonu, altın küpe ve 1600 doları vermesi üzerine kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

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