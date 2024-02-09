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        Bafra TSO'da IPARD III tanıtım ve bilgilendirme semineri düzenlendi

        Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörlüğü iş birliğinde IPARD III destekleri kapsamında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 09:39 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:14
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        Bafra TSO'da IPARD III tanıtım ve bilgilendirme semineri düzenlendi
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        Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörlüğü iş birliğinde IPARD III destekleri kapsamında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

        Bafra TSO ev sahipliğinde oda üyelerine yönelik seminerde, TKDK ve Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan IPARD III programı kapsamında desteklenecek sektörler ile yararlanma koşulları hakkında TKDK iletişim uzmanı Serhat Taş tarafından sunum yapıldı.

        Taş, TKDK ve IPARD programı hakkında bilgi vererek, IPARD III programında desteklenen sektörler ve destek limitleri, kimlerin başvuru yapabilecekleri, katılım için şartlar ve uygunlukları, destek verilen ve verilemeyen harcamalar ile proje süreçleri hakkında güncel örneklerle detaylı açıklama yaptı.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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