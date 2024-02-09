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        Havza PROGEL proje değerlendirme toplantısı düzenlendi

        Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) yönetim kurulu ve üyelerinin katılımıyla proje değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 10:27 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:39
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        Havza PROGEL proje değerlendirme toplantısı düzenlendi
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        Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) yönetim kurulu ve üyelerinin katılımıyla proje değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçedeki özel bir tesiste dernek başkanı Seyit Ahmet Dikmen başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ve Sabancı Vakfı hibe programı kapsamında hazırlanan iki proje hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Toplantıda ayrıca, çağrı dönemi açık olan hibe programları kapsamında hazırlanabilecek projeler değerlendirilerek, proje arşivi oluşturulması kararlaştırıldı.

        Dikmen, derneğin kuruluş amaçları doğrultusunda çalıştığını ifade ederek, "Şu an 2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ve Sabancı Vakfı hibe programı kapsamında iki projemiz hazırlandı. Diğer hibe programları kapsamında hazırlanacak projelerimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Derneğimizin Avrupa'da görünürlüğünün arttırılması adına çalışmalar yürütmekteyiz. Bu kapsamda 5 ülke ile temaslarımız devam ediyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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