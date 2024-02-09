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        Havzalı başarılı sporcu kızlara destek

        Samsun'da okul sporları müsabakalarında il üçüncüsü olan Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol Takımı ile Kadın Milli Futbol Takımı milli takım kampına davet edilen iki kız öğrenciye malzeme desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 15:53 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:08
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        Havzalı başarılı sporcu kızlara destek
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        Samsun'da okul sporları müsabakalarında il üçüncüsü olan Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol Takımı ile Kadın Milli Futbol Takımı milli takım kampına davet edilen iki kız öğrenciye malzeme desteğinde bulunuldu.

        Nazlı Saral ve Ecem Üner, Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu Kız Voleybol Takımı ile Kadın Milli Futbol Takımı kampına katılan Ecrin Elmas Kurum ve Nehir Sezer'i ziyaret ederek, okul müdürü Erkut Ercan, antrenörleri Onur Gül ve Mahmut Sarı ile görüştü.

        Ercan, Saral ve Üner'e ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, "Son yıllarda Samsun ve Türkiye çapında voleybol, oryantiring ve futsal başta olmak üzere birçok branşta dereceler elde ettik. Okulumuzun yetiştirdiği sporcular Ecrin Elmas Kurum ve Nehir Sezer, Kadın Milli Futbol Takımı kampına katıldı. Maddi ve manevi bu tür destekler, amatör sporda çok önemli ve sporcuların motivasyonuna olumlu katkı sağlamakta." dedi.

        Ecem Üner ise bir kadın olarak genç kızların hayatın her alanında yer alması için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayarak, "Kızlarımızın başarıları ile onurlandık. Bizler de kendi çabalarımız ile kızlarımıza destek olmak ve yanlarında olduğumuzu göstermek için ziyaret ettik. Kızlarımızın azmi ve başarılar takdire şayan. Ayrıca ailelerini, kızlarına vermiş oldukları desteklerden ötürü takdir ediyorum." diye konuştu.

        Ziyaretin sonunda eğitim gönüllüleri Saral ve Üner, eşofman, forma, ayakkabı ve çeşitli spor malzemelerinden oluşan paketleri sporcu kızlara dağıtılmak üzere okul idaresine teslim etti.

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