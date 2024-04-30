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        Kendisini aldattığını öne sürdüğü sevgilisini banyoda tabancayla öldürdü

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde Ertuğrul T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 00:32 Güncelleme: 30.04.2024 - 00:35
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        Kendisini aldattığını öne sürdüğü sevgilisini banyoda tabancayla öldürdü
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        SAMSUN'un Atakum ilçesinde Ertuğrul T. (39), kendisini aldattığını öne sürdüğü sevgilisi Gülcan Güneş'i (44) banyoda tabancayla başından vurarak, öldürdü. Birlikteliklerinden olan küçük çocuğu da alıp kaçan Ertuğrul T., kısa sürede polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ertuğrul T., aldatıldığını düşünüp, birlikte yaşadığı ve bir çocukları olan sevgilisi Gülcan Güneş ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ertuğrul T., banyoda çocuğunun annesi Güneş’i tabancayla başından vurarak öldürüp, küçük çocuğu da alıp kaçtı. Ertuğrul T., bir süre sonra ablasını telefonla arayarak birlikte yaşadığı sevgilisi Gülcan'ı öldürdüğünü söylemesi üzerine; ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

        Evin kapısı itfaiye ekiplerince açılırken, banyoda Güneş’in cansız bedeni bulundu. Kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Ertuğrul T., Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.

        Şüphelinin, erkek olan çocuğunu yakalanmadan önce ablasına bıraktığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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