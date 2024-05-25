Garsonun koluna saçma isabet etti

Bafra ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda dün akşam kimliği belirsiz bir kişi tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan biri kıraathanede çalışan garson İ.A.’nın koluna isabet etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.

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