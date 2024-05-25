Samsun'da evinde öldürülen kadının katil zanlısı adliye çıkarıldı

İlçede dün Kader Y, kocası Fatih Y. tarafından evde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunmuş, olayla ilgili gözaltına Fatih Y'nin halasının oğlu Mustafa I, kadını bileziklerini almak için öldürdüğünü itiraf etmişti.

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