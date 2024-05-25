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        Kader'in vücudunda 39 kesi tespit edildi; cinayet aleti boru kesme makası çıktı (2)

        ADLİYEYEYSEVK EDİLDİSamsun'un Atakum ilçesinde kuzeninin eşi Kader Yıldırım'ı boru kesme makasıyla öldürüp, bileziklerini gasbeden su tesisatçısı Mehmet Işık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 17:06 Güncelleme: 25.05.2024 - 17:06
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        Kader'in vücudunda 39 kesi tespit edildi; cinayet aleti boru kesme makası çıktı (2)
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        ADLİYEYEYSEVK EDİLDİ

        Samsun'un Atakum ilçesinde kuzeninin eşi Kader Yıldırım'ı boru kesme makasıyla öldürüp, bileziklerini gasbeden su tesisatçısı Mehmet Işık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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