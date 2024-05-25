Kader'in vücudunda 39 kesi tespit edildi; cinayet aleti boru kesme makası çıktı (2)
ADLİYEYEYSEVK EDİLDİSamsun'un Atakum ilçesinde kuzeninin eşi Kader Yıldırım'ı boru kesme makasıyla öldürüp, bileziklerini gasbeden su tesisatçısı Mehmet Işık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYEYSEVK EDİLDİ
Samsun'un Atakum ilçesinde kuzeninin eşi Kader Yıldırım'ı boru kesme makasıyla öldürüp, bileziklerini gasbeden su tesisatçısı Mehmet Işık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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