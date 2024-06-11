Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Saldırıya uğrayan doktordan adli kontrol kararına tepki: Beni bu hale sokan baba tutuklanmalıydı

        SAMSUN'da, 20 aylık kızını salıncaktan düştüğü için hastaneye getiren Hasan İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 17:23 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saldırıya uğrayan doktordan adli kontrol kararına tepki: Beni bu hale sokan baba tutuklanmalıydı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'da, 20 aylık kızını salıncaktan düştüğü için hastaneye getiren Hasan İ. ve kardeşi Şaban İ.'nin saldırısına uğrayan doktor Ahmet Kurt, şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına tepki göstererek, "Hayati tehlikesi var' denmesine rağmen, çeşitli bahanelerle serbest bırakılmasına üzüldüm. En azından beni bu hale sokan baba, tutuklu yargılanmalıydı" dedi.

        Olay, Canik ilçesindeki özel hastanede, 9 Haziran'da saat 23.00 sıralarında, meydana geldi. İddiaya göre, salıncaktan düşen ve uyku halinde olan M.İ., annesi tarafından hastaneye getirildi. Burada çocukla ilgilenen doktor Ahmet Kurt, M.İ.'ye tomografi çekilmesini istedi. Bir süre sonra gelen tomografi sonuçlarına bakan Kurt, bu sırada hastaneye gelen baba Hasan İ.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırıyı yara almadan atlatan Kurt, beyaz kod verip polisi çağırdı. Baktığı tomografi sonuçlarında çocuğun durumunun ciddi olduğunu fark eden Kurt, tekrar aşağı inip, sonuçlarda beyin kanaması olduğunu tespit etti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne sevkini isteyen Ahmet Kurt, M.İ. sedyeye alınırken baba Hasan İ. ve kardeşi Şaban İ.'nin saldırısına uğradı. Hasan İ.'nin attığı yumruk sonrası kanlar içinde yere yığılan Kurt, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Gözaltına alınan Hasan İ. ve Şaban İ., sevk edildiği adliyede tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        'BURNUM KIRILDI, GÖZÜMDE HASAR OLUŞTU'

        DHA'ya konuşan doktor Ahmet Kurt, 20 aylık bebeğin anne kucağında geldiğini belirterek, şunları söyledi:

        "Direkt olarak kırmızı alana aldık. Uyku halinde bir kız çocuğuydu. Sonrasında uyku hali veren durumu sorduğumda 1,5 metre yüksekliğindeki salıncaktan düştüğünü, düştüğü zeminin de parke olduğunu söylendi. Çocuğun giriş işlemlerini yapıp birkaç dakika içinde tomografiye yönlendirdik. Tomografiden sonra filmlere bakmaya çalışırken baba geldi. 'Çocuğuma neden bakmıyorsun' diye bir tepki gösterdi. Yüksek sesle bir diyaloğumuz oldu. 'Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum, tomografisine bakıyorum filmlerine baktıktan sonra her şey netleşecek' dedim. Aradan 30 saniye geçti, ilk filme bakarken baba ve amcanın yumruklu saldırısına uğradım. O anda kendimi darbettirmedim. Bir şekilde kendimi korudum. Aramıza insanlar girdi ve beni üst kata çıkardılar. Arkasından beyaz kod verip polisi çağırdık. 'Her şey normal' denilince ben tekrar aşağı indim. Çünkü çocuğun durumunu düşündüm, şüpheli durum vardı. Çocukta beyin kanaması vardı. Yoğun bakıma girmesi gerekiyordu, çocuk doktoru ve beyin cerrahisinin aynı anda olduğu OMÜ Tıp Fakültesi'ne gitmeliydi. Sevk kararı verdim ve bunu anneyle babaya anlattım. Kırmızı alanda çocuğun yanına geçtim. Sedyeye koyarken baba sağ arka tarafıma kadar yaklaşmış, farkında bile değildim. Orada bir yumruk attı ve sonrasında burnum kırıldı, gözümde de hasar oluştu."

        Burun tamponlarını dün aldırdığını söyleyen Kurt, "Burnumda şu anda bir alçı var. Bu hafta kontrol edip, ameliyatlık bir durum var mı, ona bakacaklar. Görmeyle ilgili bir problemim vardı. Gözümde bir kanlanma bulunuyordu, doktor da 10 gün sonraya muayene verdi. Böyle bir saldırıdan sonra, yeni çıkarılan kanunları da düşünerek, burnumda bir kırık gözümde hasar olmasına, ilk gün verilen sağlık raporunda 'Hayati tehlikesi var' denmesine rağmen, çeşitli bahanelerle şüphelilerin serbest bırakılmasına üzüldüm. En azından beni bu hale sokan baba tutuklu yargılanmalıydı" diye konuştu.

        'ÇOCUĞUN TEDAVİSİNİ REDDEDEBİLİRDİM'

        Bu kadar olmasa bile buna benzer saldırılar yaşadığını belirten Kurt, "İlk kez böyle bir hasar aldım. Vicdanen üst kattan alt kata inmeyebilirdim. İlk saldırıdan sonra beyaz kod verdiğim için çocuğun tedavisini reddedip, 'Herhangi bir hastaneye götürün' diyebilirdim. 112'yi arayabilirdim. Bunların hiçbirini yapmadım. Aşağı inip o filmlere baktım. Çocuğun tanısını koyup, sevk işlemini yaparken olay yaşandı. Yine olsa, yine aynısını yapardım. İnmemek kanunen hakkımdı, o tedaviyi devam ettirmeyebilirdim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
        Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
        Antalya'daki teleferik kazası davası: Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi
        Antalya'daki teleferik kazası davası: Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Paulista'da işlem tamam!
        Paulista'da işlem tamam!
        95 yaşındaki sürücü kaza kurbanı oldu!
        95 yaşındaki sürücü kaza kurbanı oldu!
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!

        Benzer Haberler

        Şehit Nejat Yaman Ortaokulu öğrencilerinden yıl sonu gösterisi
        Şehit Nejat Yaman Ortaokulu öğrencilerinden yıl sonu gösterisi
        19 Mayıs Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
        19 Mayıs Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
        Alaçam'da Bilim Sanat Şenliği yapıldı
        Alaçam'da Bilim Sanat Şenliği yapıldı
        Samsun'da "İlk Yardım Minik Ellerde Projesi" yapıldı
        Samsun'da "İlk Yardım Minik Ellerde Projesi" yapıldı
        Havza Vakıfbank Atatürk Ortaokulu'ndan yıl sonu etkinliği
        Havza Vakıfbank Atatürk Ortaokulu'ndan yıl sonu etkinliği
        Ayvacık'ta Çevre Haftası etkinliği düzenlendi
        Ayvacık'ta Çevre Haftası etkinliği düzenlendi