Rögara düşen görme engelli hamile İngilizce öğretmeni: Dışarı tedirgin çıkıyorum

SAMSUN'da kapağı açık bırakılan rögara düşen görme engelli 8,5 aylık hamile Gülderen Durna Dalgıç (36), “Bu süreçten sonra içimde bir tedirginlik oluştu. Ben normalde bağımsız hareketi iyi olan biriyim. Çok rahat dışarı çıkabilen bir insanım. Şu anda tek başıma dışarı çıkamıyorum. ‘Bir rögar kapağı açık mıdır, bir çalışma var mıdır?’ tedirginliğiyle çıkıyorum” dedi.

Olay, 17 Temmuz’da Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Görme engelli hamile Gülderen Durna Dalgıç, çalışma için kapağı açık bırakıldığı iddia edilen rögara düştü. Bu sırada eşini kurtarmak isteyen Emrah Dalgıç da başını rögar kapağına çarptı. Engelli çiftin yardımına koşan çevredekiler, Gülderen Durna Dalgıç’ı rögardan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çift Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Emrah Dalgıç aynı günün akşamı, eşi İngilizce öğretmeni Gülderen Durna Dalgıç ise doğumhane servisinde bir hafta süren kontrolün ardından taburcu edildi.

‘DIŞARI TEDİRGİN ÇIKIYORUM’

DHA'ya konuşan ve üzücü bir olayla karşı karşıya geldiklerini söyleyen Gülderen Durna Dalgıç, “Bebeğimin ve benim sağlığım yerinde. Her şey yolunda gidiyor şu anda. En başta doktorlarımız da biz de çok korktuk. Kendimden ziyade bebeğim adına endişelendim. Bebeğin sağlığı yerinde mi? Düştüğümüz yer neresi? Görme engellisiniz, bilmiyorsunuz. O anı algılamaya çalıştım. Zaten o an tepki veremedim, donup kaldım. Sağlığımızın yerinde olması her şeyden önemli. Bu süreçten sonra içimde bir tedirginlik oluştu. Ben normalde bağımsız hareketi iyi olan biriyim. Çok rahat dışarı çıkabilen bir insanım. Şu anda tek başıma dışarı çıkamıyorum. ‘Bir rögar kapağı açık mıdır, bir çalışma var mıdır?’ tedirginliğiyle çıkıyorum. Eşim zaten olayla ilgili gerekli açıklamaları yaptı” dedi.