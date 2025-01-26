Samsun'da 184 bin sentetik ecza hapı ele geçirilmesine ilişkin 4 zanlı yakalandı

Gözaltına alınan şüpheliler Y.E.D. (25), Y.K. (21), G.İ. (31) ve C.A. (21) işlemleri için emniyete götürüldü.

Ekipler, şüphe üzerine Toybelen Mahallesi'nde durdukları araçta yaptıkları aramada 184 bin sentetik ecza hapı ele geçirdi.

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