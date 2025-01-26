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        Haberler Spor Transfer Semih Kılıçsoy'a çifte kanca! - Futbol Haberleri

        Semih Kılıçsoy'a çifte kanca!

        Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'a İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın ilgisi sürerken son talip Newcastle United oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 10:11 Güncelleme: 26.01.2025 - 10:11
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        İngiliz basınından Semih Kılıçsoy için peş peşe haberler gelmeye devam ediyor.

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        Beşiktaş'ın genç golcüsüne Aston Villa'nın ilgisi sürerken Football Insider, ara transferde yeni bir hamle gelebileceğini yazdı.

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        Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin Semih'i başlıca hedeflerden biri olarak belirlediği ifade edilirken ara transfer bitmeden hamle yapılacağı yazıldı.

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        Semih için yeni iddia ise Chronicle Live'dan geldi. Habere göre Newcastle United da Semih Kılıçsoy'un peşinde.

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        İngiliz ekibinin bu transfer için 16 milyon sterlinlik bütçe ayırdığı ve Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ileri sürüldü.

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        Beşiktaş cephesi ise ara transferde Semih'in satışına şimdilik sıcak bakmazken teklifleri sezon sonunda değerlendirme niyetinde.

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