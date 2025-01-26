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        Samsun'da 184 bin sentetik hap ele geçirildi; 4 gözaltı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde durdurulan hafif ticari araçta 184 bin sentetik hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 13:26 Güncelleme: 26.01.2025 - 13:30
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        Samsun'da 184 bin sentetik hap ele geçirildi; 4 gözaltı
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde durdurulan hafif ticari araçta 184 bin sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilerin bulunduğu hafif ticari araç, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, 184 bin sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki Y.E.D. (25), Y.K. (21), G.İ. (31) ve C.A. (21), gözaltına alındı.

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