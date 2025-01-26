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        Samsunlu mübadillerden Anıtkabir'e ziyaret

        Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği üyeleri, Türkiye Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 12:47 Güncelleme: 26.01.2025 - 12:55
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        Samsunlu mübadillerden Anıtkabir'e ziyaret
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        Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği üyeleri, Türkiye Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Dernek Başkanı Adem Tuğral, Samsun'dan Ankara'ya giden mübadiller ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

        Tuğral, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

        "Türkiye'mize gelişimizin yıl dönümünde huzurunda bulunabilmenin büyük onur ve gururu içerisindeyiz. 102 yıl önce, yurt bildiğimiz topraklardan kalkıp oldukça çetin şartlar sonucunda döndüğümüz ana yurdumuzda, kurduğun Cumhuriyet'in yılmaz birer savunucusu olarak bugünlere gelen mübadiller, bundan sonra da açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürümeye devam edecektir."

        Mübadil aileleri toplu fotoğraf da çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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