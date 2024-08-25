'Batık Minare' doğa ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Derbent Baraj Gölü sularına gömülen mahallenin camisinin bir bölümü yüzeyde kalan ve ‘Batık Minare’ olarak adlandırılan minaresi, doğa ve fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1991 yılında Kızılırmak üzerine kurulan Derbent Barajı, Bafra ilçesi Boğazkaya Mahallesi'ndeki 200 civarında yapının sular altında kalmasına neden oldu. Ancak bu eski yerleşim alanından suyun üstünde kalan tek yapı, caminin yıkılmayan minaresi oldu. Bu özellikli yapı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.