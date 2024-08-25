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        Samsunspor, hazırlık maçında 1461 Trabzon FK'yı tek golle geçti

        Samsunspor, Süper Lig'de ertelenen maçı ile birlikte boş geçen haftayı 1461 Trabzon FK ile yapılan hazırlık maçı ile değerlendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 21:14 Güncelleme: 25.08.2024 - 21:20
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        Samsunspor, hazırlık maçında 1461 Trabzon FK'yı tek golle geçti
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        Samsunspor, Süper Lig’de ertelenen maçı ile birlikte boş geçen haftayı 1461 Trabzon FK ile yapılan hazırlık maçı ile değerlendirdi. Samsun’da oynanan hazırlık maçında kırmızı-beyazlı takım, rakibini 1-0 yendi.

        Süper Lig’in 3’üncü haftasında Samsunspor ile Başakşehir FK arasında oynanması planlanan futbol müsabakası, Başakşehir FK’nın UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması dolayısıyla ertelendi. Erteleme kararının ardından Samsunspor ile 1461 Trabzon FK, Mustafa Kemal Erkanat Futbol Akademisi Tesisleri’nde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İlk yarı 0-0 berabere biterken; ikinci yarıda 58’inci dakikada 1461 Trabzon FK’dan Metehan Yılmaz’ın kendi kalesine attığı golle Samsunspor 1-0 öne geçti. 90 dakikada başka gol sesi çıkmazken kırmızı-beyazlı ekip sahadan galip ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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