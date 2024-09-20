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        Merdiven boşluğundaki 76 kilo fındığı çaldılar

        SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bir binanın merdiven boşluğunda 2 çuvaldaki 76 kilo fındığı çalan 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 11:18 Güncelleme: 20.09.2024 - 11:20
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        Merdiven boşluğundaki 76 kilo fındığı çaldılar
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        SAMSUN’un Tekkeköy ilçesinde bir binanın merdiven boşluğunda 2 çuvaldaki 76 kilo fındığı çalan 2 şüpheli yakalandı.

        Olay, 8 Eylül’de Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şeyh Zeynettin Caddesi’nde meydana geldi. Abdülsamet O. (22) ve Murat B. (28) bir binanın merdiven boşluğundaki 76 kilo ağırlığındaki 2 çuval fındığı çalıp, kaçtı. Fındık sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli Abdülsamet O.’yu yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyette 9 suç kaydı bulunan Murat B.’nin ise Tokat'ta başka bir suçtan gözaltına alındığı, ifadesinin sürdüğü öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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