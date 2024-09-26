Reis: Taraftarımız Avrupa'yı hayal edebilir ama ben hayalperest değilim

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, “Hedefimiz ligde kalmak. Taraftarımız Avrupa kupalarına gitmeyi hayal ediyor olabilir ama ben hayalperest değilim” dedi.

Ligin 7’nci haftasında Cumartesi günü saat 16.00’da kendi sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Samsunspor, hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Thomas Reis, Göztepe maçının zor geçeceğini söyledi. Reis, “Zor bir maç olacak, bu kesin. Göztepe’yi çok iyi tanıyoruz. Defansif anlamda başarılı işler yapan ve kompakt oynamayı çok iyi bilen bir takım. Bildiğiniz gibi 2 maç oynadık ve ikisinden de galibiyetle ayrıldık. Ancak Konyaspor’a karşı ne yazık ki istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Umarım Göztepe'ye karşı çok daha iyi bir oyun sergiler ve Konyaspor karşılaşmasına kıyasla daha iyi bir sonuç alırız. Bu bizim için çok önemli” dedi.