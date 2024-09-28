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        Samsunspor - Göztepe: 4-3

        STAT: Yeni 19 Mayıs HAKEMLER: Mehmet Türkmen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Deniz Caner ÖzaralSAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 18:17 Güncelleme: 28.09.2024 - 18:20
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        Samsunspor - Göztepe: 4-3
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        STAT: Yeni 19 Mayıs

        HAKEMLER: Mehmet Türkmen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Deniz Caner Özaral

        SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola (Dk. 74 Soner Gönül), Holse, Bennasser, Ntcham, Laura (Dk. 59 Muja), Emre Kılınç (Dk. 74 Schindler), Moundilmadji (Dk. 90+4 Dimata)

        GÖZTEPE: Lis - Ogün Bayrak (Dk. 66 Nazım Sangare), Malcom, Heliton, Taha Altıkardeş, Djalma (Dk. 84 İsmail Köybaşı), Dennis, Solet (Dk. 5 Matsuki) (Dk. 77 Tijanic), Doğan Erdoğan, Juan (Dk. 77 Fofana), Romulo (Dk. 84 Victor Hugo)

        GOLLER: Dk. 13 Zeki Yavru (K.K), Dk. 41 Romulo, Dk. 50 Juan (Göztepe), Dk. 28 Moundilmadji, Dk. 70 ve Dk. 90+1 Ntcham, Dk. 80 Schindler (Samsunspor)

        SARI KARTLAR: Lis, Dennis (Göztepe)

        Süper Lig’in 7’nci haftasında Samsunspor, konuk ettiği Göztepe’yi 4-3 mağlup etti. Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’da izledi.

        1’inci dakikada Zeki Yavru ile hava topu mücadelesinde çarpışarak yerde kalan Solet’i sahaya giren ambulans oyun dışına alarak hastaneye götürdü.

        9’uncu dakikada Bola’nın yerden pasıyla buluşan Ntcham’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği sert şutu kaleci Lis kornere çıkarttı.

        13’üncü dakikada Djalma’nın kullandığı taş atışında Zeki ön direkte ters bir kafa vuruşu yaptı. Okan’ın müdahalesi yeterli olmayınca top ağlarla buluştu: 0-1.

        19’uncu dakikada Moundilmadji’nin ceza sahasına çıkarttığı topu gelişine vuran Holse’nin şutunda kaleci Lis topu son anda kornere çıkarttı.

        27’nci dakikada Emre’nin ceza sahasına yaptığı ortada Laura’nın pasıyla topla buluşan Ntcham’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut direğe çarparak oyun alalına geri döndü.

        28’inci dakikada Bola’nın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Moundilmadji’nin kafa vuruşunda kaleci Lis topu çıkarttı. Ancak dönen topu yine Moundilmadji tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

        41’inci dakikada Taha’nın pasında Drongelen’den sıyrılan Romulo, ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 1-2.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe’nin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

        50’nci dakikada Bennasser’in kaleci Okan’a göndermek istediği pas kısa kalınca araya giren Juan, kaleci Okan’ı da çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 1-3.

        60’ıncı dakikada Göztepe’nin kullandığı köşe vuruşunda Taha’nın pasıyla buluşan Romulo’nun şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

        70’inci dakikada Bola’nın pasıyla topla buluşan Ntcham’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 2-3.

        80’inci dakikada Zeki Yavru’nun pasıyla buluşan Schindler’in gelişine vurduğu top ağlarla buluştu: 3-3.

        90+1’inci dakikada Soner Gönül’ün ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Lis çıkarttı. Dönen topu Schindler vurdu. Defansa çarpan top Ntcham’ın önüne düştü. Ntcham’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-3.

        Samsunspor maçı 4-3 kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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