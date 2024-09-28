Samsunspor - Göztepe: 4-3

28’inci dakikada Bola’nın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Moundilmadji’nin kafa vuruşunda kaleci Lis topu çıkarttı. Ancak dönen topu yine Moundilmadji tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

13’üncü dakikada Djalma’nın kullandığı taş atışında Zeki ön direkte ters bir kafa vuruşu yaptı. Okan’ın müdahalesi yeterli olmayınca top ağlarla buluştu: 0-1.

Süper Lig’in 7’nci haftasında Samsunspor, konuk ettiği Göztepe’yi 4-3 mağlup etti. Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’da izledi.

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