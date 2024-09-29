Samsun'da 435 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 435 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü A.B. (40) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda, kent girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 435 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.B. hakkında ‘Kaçakçılıkla mücadele ve karayolları trafik kanununa muhalefet’ suçundan işlem başlatıldı.