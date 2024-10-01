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        Polisin evinden 200 bin liralık ziynet eşyasını çalan 4 şüpheliye gözaltı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde polis memurunun evinden 200 bin liralık ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 13:48 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:50
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        Polisin evinden 200 bin liralık ziynet eşyasını çalan 4 şüpheliye gözaltı
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        SAMSUN'un Atakum ilçesinde polis memurunun evinden 200 bin liralık ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 200 bin lira değerinde ziynet eşyasının ve 1 adet tabancasının çalındığını fark edip, ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarından yoka çıkarak şüphelileri tespit etti. Polis ekipleri, doğumuna 10 gün kalan Sultan K. (18), dini nikahla birlikte yaşadığı Bilal Efe Ö. ile 4 aylık bebeği olan Raziye Y. (34) ve Samet K.'yi gözaltına alındı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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