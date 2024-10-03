Samsun'da 2 kilo 762 gram esrar ele geçirildi; 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen E.D.'nin Atakum ilçesindeki evine şafak operasyonu düzenledi. Yapılan aramalarda 2 kilo 762,34 gram esrar, 14 kök kenevir bitkisi, 2,97 gram kenevir tohumu, 2,72 gram kokain, 2 hassas terazi ve 42 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili E.D., gözaltına alındı.

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