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        Samsun'da 2 kilo 762 gram esrar ele geçirildi; 1 gözaltı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 762 gram esrar ele geçirildi, E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:13 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:15
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        Samsun'da 2 kilo 762 gram esrar ele geçirildi; 1 gözaltı
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 762 gram esrar ele geçirildi, E.D.(46) gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen E.D.'nin Atakum ilçesindeki evine şafak operasyonu düzenledi. Yapılan aramalarda 2 kilo 762,34 gram esrar, 14 kök kenevir bitkisi, 2,97 gram kenevir tohumu, 2,72 gram kokain, 2 hassas terazi ve 42 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili E.D., gözaltına alındı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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