Evinde 6 kilo 700 gram esrar ele geçirilen şüpheliye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen E.Ş.'nin İlkadım ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 6 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. E.Ş., gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.