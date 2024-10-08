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        Evinde 6 kilo 700 gram esrar ele geçirilen şüpheliye gözaltı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki evinde 6 kilo 700 gram esrar ele geçirilen E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 14:41 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:45
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        Evinde 6 kilo 700 gram esrar ele geçirilen şüpheliye gözaltı
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        SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki evinde 6 kilo 700 gram esrar ele geçirilen E.Ş. (41), gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen E.Ş.'nin İlkadım ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 6 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. E.Ş., gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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