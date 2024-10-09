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        Avukattan, muavin hakkında 'cinsel taciz' iddiasıyla suç duyurusu

        SAVMSUN'da avukat Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 14:50 Güncelleme: 09.10.2024 - 14:55
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        Avukattan, muavin hakkında 'cinsel taciz' iddiasıyla suç duyurusu
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        SAVMSUN’da avukat Ş.G. (27), seyahat ettiği yolcu otobüsünün muavini O.K.'nin kendisine mesaj ve video yoluyla cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Samsun Barosu avukatlarından Ş.G., gezmeye gittiği Giresun'dan dönmek için 15 Eylül'de saat 16.00'ya otobüs bileti aldı. İddiaya göre, seyahat sırasında otobüsün muavini O.K., üzerinde 'Sakızın varsa bana da verebilir misin? Bir de yerde sigara paket gördün mü?' yazılı kağıdı Ş.G.'ye verdi. Ş.G. muavine sakızının olmadığını, sigara paketini de görmediğini söyledi. Samsun'un Terme ilçesinde arkadaşı tarafından otomobil ile alınan Ş.G.'ye gece yarı sıralarında kullanıcı adı 'O.K.' olan numaradan mesaj geldi. Ş.G.'nin kim olduğunu sorması üzerine ‘Seni Giresun'dan Samsun'a getiren araç personeliyim' cevabını aldı. Muavin tanışmak istediğini söyleyip avukata iltifatlar edince Ş.G., numarayı engelledi. Bir gün sonra farklı bir numaradan Ş.G.'ye yine mesaj geldi. Kim olduğunu sorduğunda 'Dün otobüste yanında oturan biri' cevabını veren kişi, avukat Ş.G.'ye cinsel içerikli mesajlar atıp, videolar gönderdi. Numarayı engelleyen Ş.G., savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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