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        24 suç kaydı olan motosiklet hırsızı yakalanıp, tutuklandı

        SAMSUN'unİlkadım ilçesinde bir evin önünden motosiklet çalan ve 24 suç kaydı bulunan Murat Issı (38) yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 12:46 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:50
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        24 suç kaydı olan motosiklet hırsızı yakalanıp, tutuklandı
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        SAMSUN'unİlkadım ilçesinde bir evin önünden motosiklet çalan ve 24 suç kaydı bulunan Murat Issı (38) yakalanıp, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 11 Ekim'de Kışla Mahallesi'nde bir evin önünden çalınan motosiklet ile ilgili çalışma yürüttü. Ekipler, motosikleti çalan şüphelinin 24 suç kaydı bulunan Murat Issı olduğunu tespit etti. Şüpheli dün yakalanırken, bulunan motosiklet sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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