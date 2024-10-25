Samsun'a şehit ateşi düştü

PENÇE- Kaplan Operasyonu'nda, bir üs bölgesinde rahatsızlanan ve helikopterle kaldırıldığı Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'nde şehit olan Tank Sözleşmeli Er Kander Babür'ün (30) acı haberi, memleketi Samsun'daki ailesine ulaştı.

Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde görev başında rahatsızlanan Tank Sözleşmeli Er Kander Babür, helikopterle kaldırıldığı Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Acı haber, şehidin Terme ilçesindeki ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi duyan komşu ve akrabalar aileye taziyede bulunurken, ev ve sokağa ise Türk bayrağı asıldı.