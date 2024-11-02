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        Liseliler maket modeller ile hayvan sağlığını öğreniyor

        SAMSUN'da lise öğrencileri, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği dersi kapsamında hayvan sağlığı ve bakımını daha iyi anlamak için maket hayvan modelleriyle eğitim görüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 12:47 Güncelleme: 02.11.2024 - 12:50
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        Liseliler maket modeller ile hayvan sağlığını öğreniyor
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        SAMSUN’da lise öğrencileri, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği dersi kapsamında hayvan sağlığı ve bakımını daha iyi anlamak için maket hayvan modelleriyle eğitim görüyor. Dersin öğretmeni veteriner hekim Hakan Balcı, "Okulumuzun klinik bölümünde maketlerimiz ve birçok uygulama materyallerimiz bulunmakta. Derslerde teorik eğitimden sonra öğrenciler bu maketler üzerinde sık sık uygulamalar yaparak el becerilerini arttırmaya çalışıyorlar. Onları mesleğe daha iyi hazırlamak için uğraş veriyoruz" dedi.

        Tekkeköy ilçesindeki Cemal Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte pekiştirmelerine yardımcı olmaları için, eğitimde hayvan maketleri kullanılıyor. Öğrencilerin bu uygulamalı öğrenim ortamında, hayvanların anatomik yapısını inceleyerek deneyim kazanmaları amaçlanıyor. Öğrenciler maketler üzerinde bakım, tedavi, doğum gibi birçok konuyu öğreniyor.

        Maketlerin öğrencilere mesleki beceri kazandırmada önemli rol oynadığını belirten Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği dersi öğretmeni veteriner hekim Hakan Balcı, "Okulumuzun klinik bölümünde maketlerimiz ve birçok uygulama materyallerimiz bulunmakta. Derslerde teorik eğitimden sonra öğrenciler bu maketler üzerinde sık sık uygulamalar yaparak el becerilerini arttırmaya çalışıyorlar. Bu şekilde onları mesleğe daha iyi hazırlamak için uğraş veriyoruz. Karadeniz Bölgesi’nde okulumuzda materyal açısından çok zenginiz. Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği alanında bu bölgedeki en bol materyalleri bulunduran okuluz. Maketler üzerinde öğrencilere kan alma, damar yolu açma, serum takma, zapturapt yöntemleri, suni tohumlama uygulamaları, rektal palpasyon, rektal palpasyonla gebelik muayeneleri gibi uygulamaları bol bol yaptırarak daha iyi el becerileri kazanmalarına ve iyi bir şekilde mesleğe hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.

        KALICI ÖĞRENİM

        Öğrencilerin teorik bilgilerini pratikle pekiştirdiğini ifade eden Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı öğretmeni Sultan Aydemir, "Öğrencilerimize burada uygulama eğitimlerimizi maketler üzerinde vermeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de öğrencilerin daha çok akıllarında kalmalarına da yardımcı oluyoruz. Teorik derslerimizde oluyor ama teorik derslerimizin üzerine gelip burada maketler üzerinde de uygulamalarımızı yapıyoruz. Suni tohumlama, kan alma, enjektör kullanımı gibi şeyleri öğrencilerimize öğretiyoruz. İmkanlarımız dahilinde okul içerisindeki uygulama laboratuvarlarımızda canlı hayvan üzerinde de uygulamalarımızı yapıyoruz. Örneğin pansuman yapabiliyoruz. Hayvana serum takma işlemini öğrencilerimizle birlikte yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

        MESLEKİ DONANIM

        Lisede sunulan uygulamalı eğitimlerin kendilerine üniversite için altyapı kazandırdığını belirten 11'inci sınıf öğrencisi Furkan Akar, "Arkadaşlarımızla beraber okulda öğretmenlerimizin gözetimi altında maket hayvanlarımızla imkan dahilinde yine okulumuzun bahçesindeki sokak hayvanlarına uygulama yapmaktayız. Bunu lisede neden görüyoruz? Üniversite için altyapımız oluyor, teorik bilgilerimiz oluyor. Kendimizi geliştiriyoruz. Teknisyen olabiliyoruz. Teknisyen olduğumuz zaman bilgisiz kalmıyoruz" dedi.

        Hayvan sağlığı konusunda geniş bilgi sahibi olmaya çalıştıklarını söyleyen 11'inci sınıf öğrencisi Barış Can Keleş ise "Burada öğretmenlerimizle, maket hayvanları üzerinde gerek bahçemizdeki sokak hayvanları gerekse arılarımızla teorik bilgiler öğreniyoruz. Üniversiteye gidemesek de belgemiz olduğu için İlçe Tarım Müdürlüğü'nde çalışabiliyoruz ya da kendi çiftliğimizi kurabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

        11'inci sınıf öğrencisi Rümeysa Koz da "Sokak hayvanlarımız ve maketlerimiz var. Sokak hayvanlarımızı besliyoruz ve tedavi ediyoruz. Arılarımız var onlara bakıyoruz. Derslerimizde öğretmenlerimizle birlikte maketlerde uygulama yapıyoruz. Benim hedefim, veteriner hekim olmak ve bilgilerimi öğrencilere aktarmak" dedi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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