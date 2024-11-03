Evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Esençay Mahallesi Arap Uşağı Sokak’taki tek katlı evde, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ekipler, içeride yaptığı kontrolde, evde yaşayan Hüseyin Bircan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Hüseyin Bircan’ın cenazesi, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.