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        9 ilden 20 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran 2 şüpheli adliyede

        SAMSUN'da emlakçıların alım-satım ilanlarının bulunduğu platformdaki üyeliklerini ele geçirip, sahte kiralık ev ilanlarıyla 9 ilden 20 kişiyi 1 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 13:06 Güncelleme: 04.11.2024 - 13:10
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        9 ilden 20 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran 2 şüpheli adliyede
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        SAMSUN'da emlakçıların alım-satım ilanlarının bulunduğu platformdaki üyeliklerini ele geçirip, sahte kiralık ev ilanlarıyla 9 ilden 20 kişiyi 1 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si adliyeye sevk edildi. Diğeri şüpheli ise emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, emlakçıların alım-satım ilanlarının bulunduğu platformdaki üyeliklerini ele geçirip, sahte kiralık ev ilanlarıyla dolandırıcılık yapan D.A. (22), C.K. (24) ve E.Ş. (24) isimli kadının yakalanması için çalışma başlattı. Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri’de yaşayan 20 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran 3 şüphelinin, Samsun'un İlkadım ilçesindeki evlerine operasyon düzenlendi. Aramalarda 6 cep telefonu, 1 tablet, 1 hafıza kartı ve 11 SIM kart ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı. E.Ş., bugün emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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