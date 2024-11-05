İkinci kez ilik nakli bekleyen İrem, doktor olup lösemili çocukları tedavi etmek istiyor

SAMSUN’un Salıpazarı ilçesinde ikinci kez ilik nakli olmayı bekleyen lösemi hastası İrem Memiş (8), doktor olmak istediğini belirterek, “Okuyup doktor olmak ve lösemi hastası çocukları iyileştirmek istiyorum” dedi.

Salıpazarı ilçesinde çiftçilikle uğraşan Erdal Memiş (51) ile ev kadını Nurcan Memiş’in (50) 4 çocuğundan İrem Memiş’e 3 yıl önce lösemi tanısı konuldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gören Memiş’e 2 yıl önce kök hücre nakli yapıldı. Ancak nakil tutmadı. İkinci nakil için umutla bekleyen İrem’in ailesi kızlarının sağlığına kavuşması için dua ediyor. İrem’in tedavi süreci doktorların gözetiminde sürerken, ilaç tedavisi tamamlandığında yeniden kök hücre nakli yapılması planlanıyor.

İrem’in sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Erdal Memiş (51), “2,5 yıldır tedavi görüyoruz. 2 yıl önce nakil oldu. Ancak tutmadı. Şimdi ilaç tedavisi görüyor. Doktorlarımız İrem’in iliğinin iyileşmesini bekliyor. İlk etapta bacaklarındaki ağrıdan dolayı yataktan kalkamıyordu. Eğer biraz daha geç kalsaymışız, işimiz biraz daha zormuş” diye konuştu.

‘TEK HAYALİM DOKTOR OLMAK’

Tek hayalinin çocuk doktoru olmak olduğunu belirten lösemi hastası İrem Memiş, “Sağlığıma kavuşup okula gitmek istiyorum. Okuyup doktor olmak ve lösemi hastası çocukları iyileştirmek istiyorum” dedi.