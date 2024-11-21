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        Samsun'da silahlı çatışma; 1 yaralı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:38 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:40
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        Samsun'da silahlı çatışma; 1 yaralı
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, 19 Kasım saat 01.00 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. T.K. (50) ile oğlu A.K.’nin (20) sahibi olduğu iş yerine, bu sırada arkadaşı M.K. (50) ve N.A.C. (21) de varken kimliği belirsiz 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İş yerinde oturanlar da karşılık verdi. Mermilerden biri N.A.C.’nin sağ bacağına isabet etti. Saldırganlar geldikleri araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan N.A.C., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanede tedaviye alındı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, iş yerine 2, otomobile 2, eve 2 ve otobüs durağına 2 merminin isabet ettiğini, çok sayıda da boş kovan olduğunu tespit edildi.

        Olayla ilgili, T.K., A.K. ve M.K. gözaltına alındı. Kaçan 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Bu arada, olayın daha önceden trafikte yaşanan bir tartışmadan kaynaklandığı öne sürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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