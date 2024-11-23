Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Otomobil, boş araziye düşüp, takla attı; baba ile 2 oğlu yaralı

        SAMSUN'da boş araziye düşüp, takla atan otomobilin sürücüsü Muhammet Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:05 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil, boş araziye düşüp, takla attı; baba ile 2 oğlu yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'da boş araziye düşüp, takla atan otomobilin sürücüsü Muhammet Ç. (39) ile 2 oğlu yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammet Ç.’nin kontrolünü kaybettiği 06 DKN 556 plakalı otomobil, yol kenarındaki boş araziye düşüp, takla attı. Kazada Muhammet Ç. ile oğulları F.Ç. (9) ve O.A.Ç. (7), yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Cansız bedenleri bulunmuştu! Sebebi belli oldu
        Cansız bedenleri bulunmuştu! Sebebi belli oldu
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Denizin akciğerleri yok oluyor!
        Denizin akciğerleri yok oluyor!
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın, öğretmenlerle buluştu
        Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın, öğretmenlerle buluştu
        Engelleri bir bir aşıp, öğretmen oldu
        Engelleri bir bir aşıp, öğretmen oldu
        Köpeklere eğitimi yaşam alanlarında vererek daha başarılı sonuçlara ulaşıyo...
        Köpeklere eğitimi yaşam alanlarında vererek daha başarılı sonuçlara ulaşıyo...
        Anahtar Parti Samsun için yeni yol haritasını açıklayacak
        Anahtar Parti Samsun için yeni yol haritasını açıklayacak
        AK Parti Havza İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        AK Parti Havza İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u ağırlayacak
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u ağırlayacak