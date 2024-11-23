Otomobil, boş araziye düşüp, takla attı; baba ile 2 oğlu yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammet Ç.’nin kontrolünü kaybettiği 06 DKN 556 plakalı otomobil, yol kenarındaki boş araziye düşüp, takla attı. Kazada Muhammet Ç. ile oğulları F.Ç. (9) ve O.A.Ç. (7), yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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