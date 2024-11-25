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        Samsun'dan kar manzaraları

        SAMSUN'unyüksek kesimleri kar yağışı ile beyaza bürünürken, kentin sokak ve parklarında güzel manzaralar ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 10:11 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:15
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        Samsun'dan kar manzaraları
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        SAMSUN'unyüksek kesimleri kar yağışı ile beyaza bürünürken, kentin sokak ve parklarında güzel manzaralar ortaya çıktı.

        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde dün kar yağışı etkili oldu. Ladik, Alaçam, Vezirköprü, Asarcık ve Kavak ilçeleri başta olmak üzere Samsun'un birçok ilçesinde yağan kar ile evler, yollar ve mesire alanları beyaz örtüyle kaplandı. Beyaz örtü ile birlikte ortaya güzel görüntüler çıktı. Okulların tatil edildiği kentte tedbir alan ekipler de vatandaşlara ve sürücülere uyarılarda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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