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        Samsunspor'a milli ara yaramadı

        SAMSUNSPOR, milli ara nedeniyle ertelenen maçlardan sonra oynadığı son 3 Süper Lig karşılaşmasından sadece 2 puan aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:57 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:00
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        Samsunspor'a milli ara yaramadı
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        SAMSUNSPOR, milli ara nedeniyle ertelenen maçlardan sonra oynadığı son 3 Süper Lig karşılaşmasından sadece 2 puan aldı.

        Samsunspor milli ara nedeniyle ertelenen maçlardan sonra oynadığı son 3 Süper Lig maçında 7 puan kaybederek sadece 2 puan aldı. Bu maçlar sırasıyla 14 Eylül 'de Konyaspor'a evinde 1-0, 20 Ekim'de Fenerbahçe ile 2-2, 24 Kasım'da Alanyaspor ile 1-1 sonuçlandı. Puan kayıplarına rağmen Süper Lig’de hala 3’ncü sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, 14’ncü haftada kendi sahasında oynayacağı Bodrumspor müsabakasından galip ayrılarak iyi gidişatını devam ettirmek istiyor.

        Samsunspor Süper Lig’de 26 puanla 3’ncü sırada yer alırken, maç eksiği ile 29 puanda ve 2’nci sırada yer alan Fenerbahçe ile arasında 3 puan bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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