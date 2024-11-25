Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

SAMSUN’da olumsuz hava koşulları nedeniyle Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim ve öğretime 1 gün ara verilen ilçe ve okulları açıkladı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 26 Kasım Salı günü için Asarcık, Ayvacık, Havza ve Ladik ilçelerindeki tüm okulların eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini belirtti. Açıklamada ayrıca, 19 Mayıs, Alaçam, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde 2’şer okul, Canik ilçesinde 10 okul, Çarşamba ve Kavak ilçesinde 4’er okul, Salıpazarı ilçesinde 3 okul ve Terme ilçesinde de 1 okulda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, 19 Mayıs, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, Kavak, Tekkeköy, Terme ve Vezirköprü’de bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı bildirildi.