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        Solunum cihazını çalıştıramayan hastayı, hastaneye UMKE ulaştırdı

        SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde yaşadığı elektrik kesintisi sonrası solunum cihazını çalıştıramayan Asiye Sançar'ı (82), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ambulansla hastaneye götürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:43 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:45
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        Solunum cihazını çalıştıramayan hastayı, hastaneye UMKE ulaştırdı
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        SAMSUN’un Ayvacık ilçesinde yaşadığı elektrik kesintisi sonrası solunum cihazını çalıştıramayan Asiye Sançar’ı (82), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ambulansla hastaneye götürdü.

        Çarşıköy Mahallesi’nde rahatsızlığı nedeniyle oksijen cihazı kullanması gereken Alzheimer hastası Asiye Sançar, elektrik kesintisi sonrası problem yaşadı. Elektrik geldikten sonra da cihazı çalıştırmayı başaramayan Sançar’ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine adrese UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 30 santimetrelik kar olan yolu ve devrilen ağaç dallarını temizleyip, 23 kilometre yol katederek eve ulaştı. Ekipler, solunum cihazını çalıştırıp, Sançar’ı ambulansla hastaneye götürdü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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