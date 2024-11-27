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        Mobilya fabrikasında çıkan yangın, 3 saatte kontrol altına alındı

        SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangın, 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 09:11 Güncelleme: 27.11.2024 - 09:15
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        Mobilya fabrikasında çıkan yangın, 3 saatte kontrol altına alındı
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        SAMSUN’un Tekkeköy ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangın, 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

        Tekkeköy ilçesi Örnek Sanayi Sitesi’ndeki bir mobilya fabrikasında saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Başka bir fabrikada çalışan işçinin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 3 saat süren çalışmaların ardından yangını çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına aldı.

        Soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
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        Galeri
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