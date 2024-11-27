Mobilya fabrikasında çıkan yangın, 3 saatte kontrol altına alındı

Tekkeköy ilçesi Örnek Sanayi Sitesi’ndeki bir mobilya fabrikasında saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Başka bir fabrikada çalışan işçinin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 3 saat süren çalışmaların ardından yangını çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına aldı.

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