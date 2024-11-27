Mobilya fabrikasında çıkan yangın, 3 saatte kontrol altına alındı (2)

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde mobilya fabrikasının 2'nci katındaki imalathanede çıkan yangın, soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. İş yeri sahibi Y.Ö., polise verdiği ifadede, saat 19.00 sıralarında fabrikayı kapatarak gittiğini, ısınmak amaçlı soba kullandıklarını ve yangının bu veya elektrik nedeniyle çıkmış olma ihtimalinin bulunduğunu söylediği öğrenildi.

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