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        Mobilya fabrikasında çıkan yangın, 3 saatte kontrol altına alındı (2)

        SOĞUTMAÇALIŞMALARI TAMAMLANDISamsun'un Tekkeköy ilçesinde mobilya fabrikasının 2'nci katındaki imalathanede çıkan yangın, soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:21 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:25
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        Mobilya fabrikasında çıkan yangın, 3 saatte kontrol altına alındı (2)
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        SOĞUTMAÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde mobilya fabrikasının 2'nci katındaki imalathanede çıkan yangın, soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. İş yeri sahibi Y.Ö., polise verdiği ifadede, saat 19.00 sıralarında fabrikayı kapatarak gittiğini, ısınmak amaçlı soba kullandıklarını ve yangının bu veya elektrik nedeniyle çıkmış olma ihtimalinin bulunduğunu söylediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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