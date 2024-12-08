Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Ordu merkezli 14 ilde organize suç örgütü operasyonu: 24 tutuklama

        ORDU merkezli 14 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 24'u tutuklandı Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Örgüt kurmak ve yönetmek', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 15:30 Güncelleme: 08.12.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu merkezli 14 ilde organize suç örgütü operasyonu: 24 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDU merkezli 14 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 24’u tutuklandı

        Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Ordu merkezli İstanbul, Sakarya, Aydın, Sinop, Manisa, Kocaeli, Uşak, Tekirdağ, Antalya, Bursa, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Mardin’de 69 adrese baskın yapıldı. Operasyonda haklarında yakalama kararı olan 57 şüpheliden 43’ü gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 105 kaşe, 3 imza kaşesi, 25 çek sureti, 12 senet, çok sayıda paravan şirketlere ait fatura ve belge, 2 adet 9 milimetre tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 62 mermi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 24’ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        Muhalifler Esad'ın konutunda
        Muhalifler Esad'ın konutunda
        Habertürk ekibi Şam girişinde
        Habertürk ekibi Şam girişinde
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor
        Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor
        13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu
        13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu
        Sivas'ta ilk 11'ler belli oldu!
        Sivas'ta ilk 11'ler belli oldu!
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!
        Şerif Gören hayatını kaybetti
        Şerif Gören hayatını kaybetti
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        'Hanım ağa' cinayeti! Failleri torunları çıktı
        'Hanım ağa' cinayeti! Failleri torunları çıktı
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        "Peki kim üretecek"
        "Peki kim üretecek"
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu

        Benzer Haberler

        Terme Belediye Başkanı Kul, Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek
        Terme Belediye Başkanı Kul, Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek
        Bafra'da "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" çalışmalarında sona gelindi
        Bafra'da "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" çalışmalarında sona gelindi
        Bafra Gençlik Merkezi'nde sporculara değerler eğitimi
        Bafra Gençlik Merkezi'nde sporculara değerler eğitimi
        Bafra'da jandarmadan Türk Kızılay'a kan bağışı
        Bafra'da jandarmadan Türk Kızılay'a kan bağışı
        Emekli polis türkü tutkusunu ders verdiği sınıfa da taşıyor
        Emekli polis türkü tutkusunu ders verdiği sınıfa da taşıyor
        Dünyanın defne ihtiyacının yüzde 95'ini Türkiye karşılıyor
        Dünyanın defne ihtiyacının yüzde 95'ini Türkiye karşılıyor