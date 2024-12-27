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        Denizde kaybolan 2 balıkçıdan 1'inin cansız bedeni bulundu (2)

        'ÜZERİNDETULUM VE AYAKKABI YOKTU'Ekiplerin arama çalışmasını sürdürdüğü Muhammer Sevgili'nin yeğeni Muhammet Kaya, "Halil ağabeyi kıyıya arkadaşları çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:33 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:40
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        Denizde kaybolan 2 balıkçıdan 1'inin cansız bedeni bulundu (2)
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        ‘ÜZERİNDETULUM VE AYAKKABI YOKTU’

        Ekiplerin arama çalışmasını sürdürdüğü Muhammer Sevgili’nin yeğeni Muhammet Kaya, “Halil ağabeyi kıyıya arkadaşları çekti. Üzerinde tulum ve ayakkabı yoktu. Dayım ise tulumsuz denize asla çıkmaz. Dayımın tulumdan dolayı denizden çıkamadığını düşünüyoruz” dedi.

        Muhammer Sevgili’nin yakını Tevrat Büyükkeskin (60) ise “5 gün oldu hala bekliyoruz. İnşallah çıkar. Çok üzüntülüyüz. Ben dayısının oğluyum. Akşam balığa çıkmışlar ondan sonra haber alınamadı” diye konuştu.

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