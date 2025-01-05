Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da hamsi 100 liraya tezgahlarda yerini aldı

        KARADENİZ'de havaların soğumasıyla birlikte tezgahlarda balık çeşitliliği arttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 15:12 Güncelleme: 05.01.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da hamsi 100 liraya tezgahlarda yerini aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARADENİZ’de havaların soğumasıyla birlikte tezgahlarda balık çeşitliliği arttı. Samsun’da hamsinin boyu da yaklaşık 15 santimetreye ulaştı ve 100 TL’den tezgahlarda satılmaya başladı.

        Havaların soğumasıyla balıkçıların ağlarına bol miktarda takılan hamsi 100 liradan tezgahlarda satışa sunuldu. Sezonun ilk haftalarından itibaren bereketli geçen palamut yerini, başta hamsi olmak üzere barbun, mezgit, istavrit, levrek, çupra ve somona bıraktı. Boyu yaklaşık 15 santimetreye ulaşan hamsinin kilosu 100 liradan satılırken, palamut 200, barbun 80, mezgit 100, istavrit 70, levrek ve çupra 150 ile somon ise 200 liradan tezgahlarda yerini aldı.

        Hamsinin iri olduğunu belirten balıkçılar, hamsilerin yerli, bol ve çok lezzetli olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maganda, boynundan bıçaklayıp öldürdü!
        Maganda, boynundan bıçaklayıp öldürdü!
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Mourinho kararını verdi!
        Mourinho kararını verdi!
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!

        Benzer Haberler

        Samsun'da asayiş
        Samsun'da asayiş
        Samsun'dan kısa kısa
        Samsun'dan kısa kısa
        Samsun'da 7 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi
        Samsun'da 7 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi
        Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden...
        Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden...
        Arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, tutuklandı
        Arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, tutuklandı
        Samsun'da 250 kilo kaçak tütün ele geçirildi
        Samsun'da 250 kilo kaçak tütün ele geçirildi