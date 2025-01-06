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        Samsun'da 3,6 ton kaçak kalkan balığı ele geçirildi

        SAMSUN'da, Rusya ve Ukrayna kara sularında avlanan ve kaçak yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan 3 ton 620 kilogram kalkan balığı ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 13:04 Güncelleme: 06.01.2025 - 13:10
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        Samsun'da 3,6 ton kaçak kalkan balığı ele geçirildi
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        SAMSUN'da, Rusya ve Ukrayna kara sularında avlanan ve kaçak yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan 3 ton 620 kilogram kalkan balığı ele geçirildi. Balıklar bozulmaya başladığı için balık unu olarak değerlendirilmek üzere satıldı.

        Yakakent ilçesinde, Rusya ve Ukrayna karasularında yasa dışı avlanan ve kaçak yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan 3 ton 620 kilogram kalkan balığı ele geçirildi. Operasyon, Sahil Güvenlik Yakakent Kolluk Destek Timi Komutanlığı, Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Yakakent Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, ele geçirilen kalkan balıklarının, uzun süre gemide kalma ve uygun taşıma koşullarına riayet edilmemesi nedeniyle bozulmaya başladığını açıkladı. İlçe Müdürlüğü Veteriner Hekimleri, balıkların insan tüketimine uygun olmadığını raporladı. Bu nedenle 3 ton 620 kilogram kalkan balığı, ‘balık unu’ olarak değerlendirilmek üzere pazarlık usulüyle satıldı.

        1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet eden gemi sahipleri ve ilgili kişilere idari para cezası uygulandı. Yetkililer, denizlerde ekosistemin korunması ve kaçak avcılıkla mücadele için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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