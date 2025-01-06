Samsun'da 3,6 ton kaçak kalkan balığı ele geçirildi

SAMSUN'da, Rusya ve Ukrayna kara sularında avlanan ve kaçak yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan 3 ton 620 kilogram kalkan balığı ele geçirildi. Balıklar bozulmaya başladığı için balık unu olarak değerlendirilmek üzere satıldı.

Yakakent ilçesinde, Rusya ve Ukrayna karasularında yasa dışı avlanan ve kaçak yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan 3 ton 620 kilogram kalkan balığı ele geçirildi. Operasyon, Sahil Güvenlik Yakakent Kolluk Destek Timi Komutanlığı, Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Yakakent Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, ele geçirilen kalkan balıklarının, uzun süre gemide kalma ve uygun taşıma koşullarına riayet edilmemesi nedeniyle bozulmaya başladığını açıkladı. İlçe Müdürlüğü Veteriner Hekimleri, balıkların insan tüketimine uygun olmadığını raporladı. Bu nedenle 3 ton 620 kilogram kalkan balığı, ‘balık unu’ olarak değerlendirilmek üzere pazarlık usulüyle satıldı.