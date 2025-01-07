Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Trabzonspor'u yenerek yeni yılda ilk galibiyeti almak bizi sevindirdi

SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, Karadeniz derbisinde alınan galibiyet ile camia olarak çok mutlu olduklarını belirterek, “Bu galibiyet 2025 yılının ilk galibiyeti olduğu için de bize ekstra mutluluk verdi” dedi.

Süper Lig’in 18’inci haftasında sahasında Trabzonspor’u ağırlayan kırmızı-beyazlı ekip, Karadeniz derbisinde 2-1 galip gelerek puanını 33’e çıkarttı. Karadeniz derbisi ve 19’ncu haftada karşılaşacakları Kayserispor müsabakası hakkında konuşan Veysel Bilen, “Kadromuzdaki eksikliklere rağmen sahada mücadele eden ve son düdüğe kadar takım ruhuyla oynayarak hocamızın taktik anlayışını sahaya yansıtan karakterli oyuncu grubuyla güzel bir sonuç aldık. Hocamız 1 günlük ardından Kayserispor maçı hazırlıklarına takım olarak başladı. Ümit ediyorum ki, Trabzonspor maçında kazandığımız ivme ile Kayserispor maçında da puan ya da puanlar almak için deplasmana gideceğiz” diye konuştu.