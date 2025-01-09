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        Samsun'da 6 suçtan aranan şüpheli yakalandı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde 6 suçtan aranan Alparslan T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 13:52 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:55
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        Samsun'da 6 suçtan aranan şüpheli yakalandı
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde 6 suçtan aranan Alparslan T., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 1 yıl içerisinde ‘Yağma’, ‘Güveni kötüye kullanma’, ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ‘Konut dokunulmazlığının ihlali’, ‘Evden hırsızlık’ ve ‘Mala zarar verme’ olmak üzere toplam 6 suça karıyan firari şüpheli Alparslan T.’nin yakalanması için çalışma yaptı. Ekipler, şüpheliyi İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Çiçek Sokak’taki evde yakaladı. İkamette yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 5 fişek ve 15 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

        Bu arada, şüpheli hakkında ‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan da 4 yıl kesinleşmiş cezası olduğu belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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