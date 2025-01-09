Samsun'da 6 suçtan aranan şüpheli yakalandı

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde 6 suçtan aranan Alparslan T., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 1 yıl içerisinde ‘Yağma’, ‘Güveni kötüye kullanma’, ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ‘Konut dokunulmazlığının ihlali’, ‘Evden hırsızlık’ ve ‘Mala zarar verme’ olmak üzere toplam 6 suça karıyan firari şüpheli Alparslan T.’nin yakalanması için çalışma yaptı. Ekipler, şüpheliyi İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Çiçek Sokak’taki evde yakaladı. İkamette yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 5 fişek ve 15 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.