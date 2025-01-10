Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kaybolan amatör balıkçı 19 gündür aranıyor

        SAMSUN'da denizde kaybolan amatör balıkçı Muhammer Sevgili'yi (50) arama çalışmaları, 19'uncu günde de sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 12:39 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kaybolan amatör balıkçı 19 gündür aranıyor
        ABONE OL

        SAMSUN'da denizde kaybolan amatör balıkçı Muhammer Sevgili'yi (50) arama çalışmaları, 19'uncu günde de sürüyor.

        Çarşamba ilçesindeki Karabahçe Sahili ile Costal Limanı arasında 22 Aralık'ta Muhammer Sevgili ve Halil Kayış (45), 'Muratım 55 D 1416' isimli tekneleriyle balık avlamak üzere denize açıldı. Bir süre sonra iki balıkçıdan haber alınamayınca, arama çalışması başlatıldı. 26 Aralık'ta, açıldıkları noktadan yaklaşık 1 kilometre açıkta, 8 metre derinlikte batmış halde bulunan tekneye ulaşıldı. Bir gün sonra, Halil Kayış'ın cansız bedeni, Karabahçe Mahallesi sahilinde bulundu.

        AİLESİ UMUTLA BEKLİYOR

        Arama kurtarma ekipleri, 19 gündür kayıp olan Muhammer Sevgili'yi bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra deniz polisleri, jandarma, AFAD ve dalgıçlar da arama yapıyor. Kayıp balıkçının eşi Lale Sevgili ve yakınları, Karabahçe sahilinde çalışmaları yakından takip ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        "Aklı hala sahada değil"
        "Aklı hala sahada değil"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        AB siyasetçisinden Musk'a: Deli gibi yalan söylüyor
        AB siyasetçisinden Musk'a: Deli gibi yalan söylüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İzin almak zorundalar
        İzin almak zorundalar
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor

        Benzer Haberler

        OMÜ ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliği protokolü
        OMÜ ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliği protokolü
        Bafra Ovası'nda su baskınlarını önlemek amacıyla denizde 22 mendirek yapıla...
        Bafra Ovası'nda su baskınlarını önlemek amacıyla denizde 22 mendirek yapıla...
        Havza'da anaokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi
        Havza'da anaokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi
        İlk günkü heyecanla 47 yıldır deklanşöre basıp haber yapıyor
        İlk günkü heyecanla 47 yıldır deklanşöre basıp haber yapıyor
        Bafra Belediye Başkanı Kılıç, yeni kurulan 65 Nolu Taşıyıcı Kooperatifi güz...
        Bafra Belediye Başkanı Kılıç, yeni kurulan 65 Nolu Taşıyıcı Kooperatifi güz...
        Samsun'da sahte Gürcistan sürücü belgesi kullanan 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da sahte Gürcistan sürücü belgesi kullanan 3 zanlı yakalandı