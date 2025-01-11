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        Samsun'da hurda dükkanında yangın

        SAMSUN'da Hayati Algün'e ait hurda dükkanında çıkan ve bölgede tedirginliğe neden olan yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 14:47 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:50
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        Samsun'da hurda dükkanında yangın
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        SAMSUN'da Hayati Algün'e ait hurda dükkanında çıkan ve bölgede tedirginliğe neden olan yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Hasar tespiti için çalışmalar sürüyor.

        Vezirköprü ilçesinin merkezindeki Demirciler Çarşısı'nda Hayati Algün'e ait hurda dükkanında öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekiler, ilçe merkezinin pek çok yerinden de görülen dumanlar nedeniyle tedirginlik yaşadı. Bölge halkının ihbarıyla adrese sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı. Zarara neden olan ve çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Hasar tespiti için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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