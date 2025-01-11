Samsun'da hurda dükkanında yangın

SAMSUN'da Hayati Algün'e ait hurda dükkanında çıkan ve bölgede tedirginliğe neden olan yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Hasar tespiti için çalışmalar sürüyor.

Vezirköprü ilçesinin merkezindeki Demirciler Çarşısı'nda Hayati Algün'e ait hurda dükkanında öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekiler, ilçe merkezinin pek çok yerinden de görülen dumanlar nedeniyle tedirginlik yaşadı. Bölge halkının ihbarıyla adrese sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı. Zarara neden olan ve çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Hasar tespiti için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.